Cgil, aperture ridotte per l'emergenza. Tutti i giorni e gli orari

La Spezia - Le sedi centrali Cgil della Spezia e di Sarzana, in questo momento di difficoltà ed emergenza sanitaria, resteranno aperte solo su appuntamento, sia per i servizi Inca e Caaf, sia per le questioni sindacali.



Nell’elenco sotto riportiamo le sedi aperte regolarmente, Spezia e Sarzana, quelle aperte parzialmente e quelle che saranno chiuse.



I numeri di telefono per gli appuntamenti sono 0187 5471 e 0187 547249



SEDI CGIL



Luni: chiusa;

Sarzana: aperta dal lunedì al venerdì;

S. Stefano: chiusa;

Romito: aperta CAAF dal lunedi al venerdi al mattino; INCA martedi pomeriggio e giovedi mattina;

Arcola: chiusa;

Ameglia: chiusa;

Lerici: chiusa;

Levanto: chiusa;

Ceparana: aperta INCA martedi dalle 8.30 alle 12.30;

Riccò del Golfo: chiusa;

Sesta Godano: aperta INCA Sabato mattina;

Favaro: chiusa;

Migliarina: chiusa;

Chiappa: chiusa;

Pegazzano: chiusa;

Via Fratelli Rosselli La Spezia: aperta INCA lunedì mattina, mercoledi mattina, venerdi mattina;

Canaletto: chiusa;

Termo: chiusa;



Sede Centrale Via Bologna 9 La Spezia: aperta da lunedi al venerdi



Per il bene di tutti e per incoraggiare comportamenti virtuosi che non mettano a rischio la salute pubblica, invitiamo lavoratori, pensionati e cittadini a recarsi nei nostri uffici solo per pratiche URGENTI.



La Cgil garantisce la propria presenza nelle sedi, nei luoghi di lavoro e sul territorio, ma nel rispetto scrupoloso delle disposizioni governative. Chiediamo a tutti di agire con la massima cautela e responsabilità, per la sicurezza e la salute di tutti.



Chiunque si presenti nelle nostre sedi proveniente da zone a rischio secondo il Dpcm dell’8 marzo sarà segnalato all’autorita’ competente.