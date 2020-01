Cgil: "No alla guerra, la strada è la cooperazione"

La Spezia - In occasione della giornata internazionale di mobilitazione contro l’attacco all’Iran “Spegniamo la guerra, accendiamo la pace” la Cgil spezzina ribadisce il suo netto rifiuto alla guerra e al terrorismo. "La nuova tensione USA/ Iran - si legge nella nota diffusa dalla Camera del Lavoro -, infatti, rischia di rimettere in moto un processo di destabilizzazione in un’area già fortemente instabile, con conseguenze enormi sull'economia mondiale. Tensione che provocherà ancora violenze, sofferenze e nuovi flussi migratori verso l'Europa. Siamo fermamente convinti che non sia l’uso della forza o della deterrenza militare a risolvere i conflitti, ma il primato e il rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani.

Con la cooperazione e il partenariato internazionale possiamo ricostruire società giuste e democratiche, contrastando così diseguaglianze, migrazioni forzate e sfruttamento selvaggio delle risorse naturali e del lavoro. Il governo italiano e l’Unione Europea devono agire con immediatezza per fermare le guerre in corso in Medio Oriente: questa nuova escalation di violenza e il precipitare del conflitto libico, rischiano di trascinarci in una nuova guerra di dimensioni e conseguenze devastanti. Occorre riassumere con determinazione e responsabilità il ruolo di dialogo, di mediazione e cooperazione tra Stati e popolazioni del Mediterraneo, per scrivere un’altra storia fatta di pace, convivenza, giustizia sociale, libertà e democrazia. È l’unica strada per sconfiggere guerre e terrorismo".