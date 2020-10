Cgil: “Grazie ed auguri di buon lavoro a Carla Roncallo”

La Spezia - “La Cgil spezzina esprime un sentito ringraziamento ed un augurio di buon lavoro alla Presidente Arch. Carla Roncallo, chiamata a ricoprire un prestigioso incarico”. Così la segreteria della Camera del Lavoro spezzina in una nota, che continua: “della Presidente Roncallo, oltre alle capacità gestionali, abbiamo apprezzato la misura ed il senso di equilibrio dimostrati nei rapporti con i sindacati. Un atteggiamento che ha permesso il dispiegarsi di corrette relazioni sindacali anche in un periodo non certo facile come quello che stiamo vivendo. Siamo certi che la Presidente Roncallo darà prova delle sue qualità anche nel prossimo incarico che si accinge ad intraprendere.”