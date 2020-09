Cgil, Cisl e Uil incontrano il prefetto Inversini: "Massima attenzione sui luoghi di lavoro"

La Spezia - Questa mattina i segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil, Lara Ghiglione, Antonio Carro e Mario Ghini hanno incontrato

il prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini per fare il punto della situazione sulla situazione Covid-19. "Abbiamo ribadito al prefetto la nostra preoccupazione sul possibile diffondersi dell’epidemia Covid-19 sui luoghi di lavoro alla luce dell’incremento delle persone positive riscontrato nel nostro Comune e nella Provincia", hanno spiegato Ghiglione,

Carro e Ghini. "Riteniamo positivo l’impegno della Prefettura di convocare un tavolo di confronto e monitoraggio permanente - hanno proseguito - con le organizzazioni sindacali al fine di mettere in campo tutte le azioni sanitarie volte a implementare e attuare i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro". Hanno concluso: "Non possiamo che richiamare tutte le istituzioni, Asl5, Comune, Provincia e tutte le associazioni datoriali a elevare al massimo l’attenzione nel rispetto di comportamenti e norme definite per contrastare il diffondersi del virus e per la salvaguardia della salute delle nostre lavoratrici e lavoratori e dei nostri concittadini".