Cgil, Cisl e Uil: “Il nuovo ospedale si deve fare. No a nuove ipotesi campate per aria”

La Spezia - “Il cantiere per il nuovo ospedale deve riaprire e l'ospedale deve essere realizzato. No a nuove ipotesi campate per aria”. Così Lara Ghiglione, segretario generale Cgil, Antonio Carro, segretario provinciale Cisl e Mario Ghini, segretario regionale Uil, che continuano: “Il nuovo Felettino è un'opera fondamentale per gli assetti socio sanitari di un territorio complesso come il nostro. Inoltre, la sua realizzazione rappresenta una boccata di ossigeno anche per un settore ancora fortemente in crisi come quello edile. Invitiamo perciò istituzioni e politica a lavorare compatti e rapidamente per questi obiettivi; non riteniamo utili ed opportune altre ipotesi fatte circolare a mezzo stampa solo con intenti campanilistici ed elettorali. Questi concetti li ribadiremo anche lunedì 29 al tavolo con Comune della Spezia ed ASL, un tavolo richiesto ed avviato per seguire passo passo l'iter di realizzazione del nuovo ospedale, non certo per metterlo in discussione.”