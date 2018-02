Cgil, Caleo e M5S: le docenti diplomate si muovono a 360 gradi

Incontri svolti e da svolgere per le esponenti del coordinamento spontaneo nato dopo l'estromissione dalle graduatorie. Hanno telefonato anche alla ministra, ma non ha risposto.

La Spezia - La loro vertenza è esplosa in pochi giorni, a causa di una sentenza del Consiglio di Stato, ma è annoso il problema della confusione a tutti i livello nel settore dell'insegnamento.

La situazione è talmente ingarbugliata che il governo, prima di dare una risposta politica che rimetta al loro posto migliaia di docenti diplomate estromesse in un batter d'occhio dalle Graduatorie a esaurimento, attende il parere dell'Avvocatura dello Stato sul dispositivo della sentenza d'appello.



La questione, dunque, prosegue a livello nazionale, con le esponenti del coordinamento nato spontaneamente che hanno incontrato il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, ma anche sul territorio. I docenti diplomati magistrali si sono riuniti con la segretaria di Flc Cgil Giorgia Vallone nella la sede della Cgil, dove hanno incontrato il senatore Massimo Caleo. Le referenti, Eleonora Fresco, Stefania Rizzo e Tatiana Marchetti e altre insegnanti hanno esposto al senatore la richiesta di ordine e stabilizzazione e la situazione drammatica di figli e figliastri che si è venuta a creare nei confronti di alcune migliaia di insegnanti che hanno le stesse identiche qualifiche di quanti, oggi, sono ritenuti non ideonei e che invece sono inseriti nelle Gae.

"Il senatore - riferiscono a CDS - ha ascoltato e preso appunti. Ha promesso che porterà in parlamento le nostre richieste e ha telefonato alla ministra Fedeli in diretta, ma non ha risposto, e al presidente Berlinguer che aveva all'epoca ribadito l'abilitazione del diploma magistrale".

Nella settimana scorsa le referenti del Piemonte sono state ricevute dalla ministra (vedi foto in basso) e nei prossimi giorni anche i responsabili locali del Movimento cinque stelle incontreranno le docenti, dopo il primo approccio che si è svolto sabato sera in quel di Sarzana con Alessandro Di Battista.