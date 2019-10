Cerimonia solenne per l'apertura dell'anno pastorale

La Spezia - Cerimonia solenne, domani pomeriggio alle 17, nella cattedrale di Cristo Re alla Spezia. Il vescovo Luigi Ernesto Palletti darà infatti inizio ufficiale al nuovo anno pastorale 2019 – 2020, e nel contempo conferirà il “mandato” ai catechisti ed alle catechiste di tutte le parrocchie della diocesi. I fedeli sono quindi tutti invitati ad intervenire al rito presieduto dal vescovo, che avrà intorno a sé i canonici del capitolo della cattedrale, gli altri sacerdoti diocesani e religiosi, i diaconi permanenti. Per questa circostanza, pertanto, oggi pomeriggio nel territorio della città di Spezia le funzioni religiose pomeridiane sono sospese. Di fatto, l’anno pastorale è già iniziato con le celebrazioni del mese di settembre, in primo luogo le feste in onore di San Venerio, patrono del Golfo. Ma è da molti anni bella tradizione che ci sia anche un inizio ufficiale di fronte all’altare, nella cattedrale centro della diocesi, ed è quello che si verificherà oggi pomeriggio. Il “mandato” ai catechisti ed alle catechiste, che vale per l’intero anno catechistico, si riferisce alle varie attività di catechismo, sia per i ragazzi sia per le persone adulte. Gli interessati sono quindi invitati in modo particolare ad essere presenti oggi.