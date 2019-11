Cercasi impacchettatori solidali, torna alla Feltrinelli la campagna 'Mani tese'

La Spezia - Dal primo al 24 dicembre torna anche alla Spezia, con un banchetto alla Feltrinelli de Le Terrazze, la campagna 'Mani Tese'. Mani Tese è nata nel 1964 in Italia ed è una Organizzazione non governativa (ONG) ed una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

Opera per instaurare nuovi rapporti tra i popoli, fondati sulla giustizia e la solidarietà:

sostenendo associazioni e comunità dei Paesi dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina attraverso la realizzazione di progetti di lotta alla povertà e all’esclusione sociale e volti alla promozione di uno sviluppo locale sostenibile;

favorendo azioni, nel Nord e nel Sud del mondo, contro le cause dell'ingiustizia e della disuguaglianza;

promuovendo attività di educazione alla cittadinanza nelle scuole;

realizzando esperienze di economia solidale e di volontariato e proponendo modelli di sviluppo non competitivi e rispettosi dell'ambiente e rapporti sociali imperniati su valori e pratiche di condivisione, sobrietà e partecipazione.



L'associazione cerca volontari per impacchettare i regali acquistati in libreria, informare i clienti dei progetti di Mani Tese e per raccogliere fondi per la campagna di quest'anno.



Per ulteriori informazioni:

Giorgia Vezzoli

Ufficio Stampa Mani Tese

335 8470167

vezzoli@manitese.it

www.manitese.it