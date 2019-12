Centro riabilitativo, i manufatti degli ospiti per una mostra natalizia

La Spezia - Il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze di Asl5 e il Coordinamento delle Associazioni della Salute Mentale della provincia della Spezia porgono l'invito all'esposizione dei prodotti e dei manufatti artigianali realizzati nei laboratori presso il Centro Riabilitativo Psico-Sociale e Casa dell’Auto-Mutuo Aiuto di Via Sarzana 344 – La Spezia, ed allo scambio di Auguri di Buone Feste martedì 17 dicembre 2019, ore 11.00, presso il suddetto Centro.



L’esposizione sarà visitabile fino all' 11 gennaio 2019, in orario 10–14

(per informazioni telefonare a: Centro di Riabilitazione Psico- Sociale 0187 535030 - 535035)



Il Centro Psicosociale Riabilitativo e Casa dell’Auto Mutuo Aiuto ASL 5 è un progetto di integrazione sociosanitaria che nasce, alla fine del 2010 dalla trasformazione del Centro di Salute Mentale della zona Est della città, con la collaborazione delle Associazioni della Salute Mentale e dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune della Spezia.

Il Centro offre alle persone che frequentano il Servizio di Assistenza Psichiatrica 18 una serie di attività riabilitative gestite dagli operatori ASL5 ed educatori della Coop. Elleuno e attività riabilitativo-ricreative proposte dalle Associazioni . Per la sua natura di punto di raccordo tra istituzione e associazionismo il Centro è il frutto dell’incontro della professionalità, della passione, della creatività e della solidarietà di vari “attori” che –utenti, familiari, operatori, volontari.



Per il calendario 2020 delle attività del Centro e per rappresentare lo spazio riabilitativo, che è anche lo spazio della mente, quest’anno è stato scelto il tema delle nuvole, per il loro potere evocativo di immagini, pensieri ed emozioni. Sarà l’agenda 2020, con immagini scattate dal fotografo Salvadori, a ritrarre momenti delle attività riabilitative in essere.

Le immagini di Federigo Salvadori, fotografo professionista e sensibile alle tematiche del disagio e della fragilità della natura umana, hanno fatto da spunto per riflessioni ed associazioni mentali da parte di ciascuno –utenti, familiari, operatori, volontari- dando vita ad un fraseggio che trova, nella sua immediatezza e sensibilità, la sua poetica e la sua musicalità.