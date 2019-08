Centro famiglie al'ex Pacinotti, il Comune stanzia le risorse

La Spezia - Oltre 300mila euro messi sul tavolo dal Comune della Spezia a favore di Arte, l'azienda regionale territoriale per l'edilizia, per realizzare un Laboratorio delle autonomie e un Centro famiglia nei fondi comunali dell'edificio che un tempo ospitava il Liceo Pacinotti. Questo è quanto una recente determina di Palazzo civico mette nero su bianco. Lo stanziamento – di 305mila euro e spiccioli – andrà quindi a consentire un intervento edilizio che rientra nel progetto di riqualificazione sociale e culturale del Quartiere Umberto I, selezionato, come da graduatoria approvata con Decreto della Presidenza del consiglio dei ministri nel giugno 2017, nell’ambito del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane e degradate. Fatto l'impegno di spesa da 305mila euro, in un secondo momento l'ente comunale provvederà a liquidare la somma ad Arte.



Il nuovo presidio fornirà una varia gamma di servizi. Dal supporto alle famiglie – specie quelle con figli minori -, al sostegno, all'orientamento e all'analisi dei bisogni rivolti ai diversamente abili. Previsto l'allestimento di un vero e proprio sportello psicopedagogico, con tanto di incontri con professionisti ed esperti. In programma anche seminari e incontri che tratteranno temi di interesse sociale. Spazio anche alla mediazione famigliare, ambito cruciale in caso, ad esempio, di separazioni difficili o situazioni di violenza. All'ex Pacinotti (che si trova in Via Lamarmora) giusto lo scorso luglio è stata consegnata una decina di alloggi ad altrettanti giovani nuclei famigliari.