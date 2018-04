Centro e periferie, la mappa degli interventi sulla viabilità

Grandi e piccole modifiche che il Comune intende fare nei prossimi mesi: a Mazzetta e Bragarina le situazioni più delicate. Ecco la mappa di tutte le ipotesi.

La Spezia - Per una miglior fruibilità viabilistica, al passo con i tempi ed in grado di conservare se non aumentare la sicurezza delle strade. Il Comune della Spezia vaglia una serie di interventi di sicurezza a macchia di leopardo su "punti nevralgici" che tuttavia presentano problematiche simili: decisioni che sembrano dettagli ma che nelle intenzioni dovrebbero andare a risolvere problematiche più volte segnalate dai cittadini, anche attraverso queste pagine. Anche per comprendere i motivi dei cantieri che gradualmente inizieranno a rendere pratica tutti questi propositi. Dal centro alla periferia, partendo da Corso Cavour dove l'amministrazione ammette la necessità di fare qualcosa per migliorare la sosta, in quanto gli attuali stalli su ambo i lati della strada ostacolano l’incrocio tra mezzi pubblici e, cosa non da poco, nascondono spesso e volentieri l’avvistamento dei pedoni in fase di attraversamento della carreggiata. In Via Veneto, all'altezza del quartiere di Mazzetta, si pensa all'adozione del senso unico tra via Padre Giuliani e Piazza Dante (da anni uno dei luoghi con il più alto tasso di incidenti in città) con creazione di una corsia dedicata ai bus ed aumento degli stalli di sosta. Per quel che riguarda la stessa Via Padre Giuliani, nei pressi del parco della Maggiolina, si pensa a dei correttivi necessari: la strada, rispetto ad una decina di anni fa, ha subito un incremento del traffico particolarmente in direzione mare, soprattutto dopo l’apertura del centro commerciale “Le Terrazze" e lo svincolo Castelletti della Variante Aurelia. Da eliminare poi le conflittualità di traiettorie fra bus e veicoli privati all’incrocio di Via XXIV Maggio per Via San Cipriano dove fra qualche mese potrebbe essere installata una rotatoria di prova. In Via Tolone si pensa di rivalutare gli accordi già stipulati e l’intervento effettuato prevedendo possibili modifiche alla regolazione semaforica dell’impianto Verdi per XX Settembre con modifiche anche strutturali o possibilità anche di ripristino della precedente viabilità. Fra Via Veneto e Piazza Verdi revisione dell'area di intersezione per migliorare la sicurezza dei pedoni e snellire la svolta a sinistra e destra a via Veneto verso via XX Settembre. Via Paleocapa, strada che porta alla stazione centrale, il Comune intende migliorare l’accesso al parcheggio interrato creando una corsia di canalizzazione apposita, che comporterà l'eliminazione di qualche stallo, permettendo così di ampliare la corsia di scorrimento verso lo scalo ferroviario.



Levante e fascia collinare. Dal centro città al levante cittadino e all'importante Via Del Canaletto, nel suo tratto terminale: qui è prevista l'inversione del senso di marcia tra via Giovanni Bosco e viale San Bartolomeo con obbligo di svolta a destra in quest’ultima via per consentire maggior fruibilità alla nuova biblioteca Beghi; c'è anche un'alternativa con modifica della sosta su Via Bosco con parcheggi al centro e viabilità sui lati. Sempre nella periferia di levante, specificatamente ai sottopassi ferroviari del Favaro (via Della Pieve), si pensa alla creazione di una ztl o modifiche della viabilità per evitare che il quartiere sia utilizzato come by-pass del nodo viario di Migliarina: una situazione cronica che non è mai stata risolta, malgrado il quartiere sia letteralmente esploso negli ultimi vent'anni. Un'ipotesi che tuttavia potrà essere presa in considerazione solo dopo la apertura del terzo lotto della nuova variante Aurelia. Analogamente a ciò che accade in via XXIV Maggio, in prossimità di Via San Cipriano si verifica interferenza tra le traiettorie dei bus diretti prevalentemente lungo via Veneto e le auto private, dirette principalmente verso la galleria Spallanzani. Ci spostiamo a Montepertico: l'ipotesi riguarda la realizzazione di strada alternativa in uscita dal quartiere utilizzando l’area ex fornaci per sgravare la via Montepertico stessa in corrispondenza di Via Buonviaggio ed evitare il transito di fronte alle scuole. Altro incrocio da rivedere a Bragarina quello fra Via Federici per Via Della Pianta, protagonista di un deciso incremento di traffico negli ultimi anni che probabilmente andrà ancora ad accrescersi in virtù della realizzazione nelle immediate vicinanze di alcuni insediamenti abitativi e non, in fase di completamento. Migliorie anche nelle frazioni dell'entroterra. Alla Chiappa è prevista la realizzazione di una rotatoria con parziale eliminazione della sosta in corrispondenza dell’area di incrocio fra Via Benedicenti per via Della Guercia. In Via Santa Teresa, nella parte superiore del quartiere del Limone, realizzazione di un senso unico e delimitazione strada in corrispondenza della Chiesa.