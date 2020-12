Centro di raccolta degli Stagnoni: nuovo orario e apertura domenicale

La Spezia - Il Centro di raccolta degli Stagnoni estende l’orario di apertura nei giorni feriali e apre la domenica per le utenze domestiche. Da oggi il Centro di raccolta incrementerà le ore di apertura al pubblico nelle giornate feriali spostando la chiusura dalle 16.30 alle 18. Con il nuovo orario le utenze potranno pertanto conferire i rifiuti urbani dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 12 e dalle 13 alle 18. In aggiunta, per le sole utenze domestiche, il centro rimarrà aperto anche la domenica dalle 8 alle 13. "Questo provvedimento agevola il conferimento dei rifiuti in quanto amplia le fasce orarie e in più la domenica ne viene consentito l'uso esclusivo alle utenze domestiche (residenti), in modo da evitare code e differenziare i flussi dei conferimenti" - sottolinea l’Assessore all’Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Kristopher Casati.