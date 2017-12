Centro anziani di Melara, Guerri porta gli auguri del consiglio comunale

La Spezia - In rappresentanza del Consiglio Comunale il Presidente Giulio Guerri ha incontrato il Centro Anziani di Melara, per portare il saluto e gli auguri dell'assemblea eletta dai cittadini. L'incontro si è svolto nell'area verde di via dei Pini nell'attesa della sistemazione da parte dell'amministrazione comunale della nuova sede, sempre in via dei Pini, che sostituirà quella attuale sita in via Pontegrande.