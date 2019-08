Centro antiviolenza Irene, nuova gara per 28 mesi di gestione

La Spezia - Il primo tentativo di affidare la gestione del Centro antiviolenza Irene non è andato a buon fine e così l'amministrazione comunale ci riprova, con alcune novità.

Ad aprile la commissione aveva bocciato la partecipazione al bando da parte di Coopselios perché l'offerta tecnica non aveva raggiunto il punteggio minimo di 60/100. Allora il Comune proponeva un contratto di gestione di 12 mesi prorogabile di altri 12, mentre prossimamente ne sarà lanciato uno della durata di 28 mesi, con la possibilità di prolungare la collaborazione di un ulteriore anno.



La somma che sarà messa a disposizione è pari a 125.252,96 euro comprensivi di Iva e i servizi previsti nello specifico sono:

- accoglienza telefonica 24 h su 24 tramite numero verde dedicato (intestato al Comune della Spezia - Centro Antiviolenza Irene) e collegato alla linea nazionale contro la violenza 1522, con personale professionalmente preparato, in grado di dare risposte immediate e qualificate a seconda delle richieste;

- sportello di prima accoglienza per informazione, ascolto, sfogo e analisi della domanda, con personale professionalmente preparato (almeno 6 giorni a settimana comprensivo del sabato);

- consulenze legali e psicologiche;

- coordinamento di sportello;

- attività di supporto al Centro Antiviolenza Irene e ai nuclei familiari, attività di laboratori specifici, avvalendosi nel corso del contratto di appalto dei gruppi di volontarie presenti, attraverso le Associazioni da cui le stesse provengono;

- avvio di gruppi di auto aiuto;

- disponibilità di operatori a seguito di chiamata in emergenza, presso le strutture sanitarie destinate al Codice Rosa o le sedi competenti delle forze dell’ordine;

- accompagnamento presso le strutture protette e accoglienza in emergenza in strutture con personale 24 h su 24;

- accoglienza protetta nell’appartamento segreto e accoglienza nella struttura di Via Migliari 21;

- percorso di accoglienza attraverso supporto psicologico e attività educativa, in grado di garantire la convivenza all’interno delle case e il percorso di fuoriuscita dalla violenza verso l’autonomia;

- accompagnamento sanitario;

- orientamento al lavoro;

- orientamento alla ricerca di alloggio;

- formazione specifica operatori coinvolti;

- trasporto vittime e nuclei familiari presso strutture, servizi e territorio;

- ulteriori attività di sostegno e sensibilizzazione anche attraverso Associazioni di volontariato, con finalità specifiche di prevenzione alla violenza, preventivamente comunicate al Comune della Spezia – Servizio Pari Opportunità, con allegato un progetto dettagliato delle attività previste.



Le prestazioni dovranno essere svolte presso:

- la struttura di Via Migliari 21 a La Spezia, di proprietà della Provincia della Spezia e in comodato d’uso gratuito al Comune della Spezia, dove hanno sede gli uffici del Centro Antiviolenza Irene e un appartamento di accoglienza di secondo livello;

- un appartamento ad indirizzo segreto di proprietà del Comune della Spezia per l’accoglienza protetta dei nuclei familiari;

- altri luoghi coinvolti come istituti di protezione (per accoglienza protetta), appartamenti di transizione, strutture sanitarie, centri per l’impiego, agenzie interinali, agenzie per la casa, sedi delle forze dell’ordine, pronto soccorso (Codice Rosa) Tribunali presenti su tutto il territorio provinciale.