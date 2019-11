Centro Asso e scuole, legami che si saldano

La Spezia - Anche per l'anno scolastico 2019-2020 continuerà con profitto la collaborazione tra il centro socio-educativo del Comune della Spezia AS.SO e il Liceo Mazzini, nel quadro dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento degli studenti. Il Centro, gestito dalle cooperative sociali Lindbergh (capofila), Cils, Cocea e Cometa ed attivo dal 2012 in attività diurne di formazione e socializzazione per persone diversamente abili, si impegna ad accogliere sei studenti del Liceo in tirocini di formazione ed orientamento all'internodei propri laboratori, con l'obiettivo di definire per ogni studente un percorso formativo coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

La collaborazione tra AS.SO e ed il Liceo Mazzini si iscrive all'interno del programma più complessivo di attività e collaborazioni intraprese negli ultimi cinque anni nei confronti di diverse scuole ed altri soggetti formativi presenti all'interno della provincia quali l'istituto Einaudi-Chiodo, il Liceo Costa, l'istituto alberghiero Casini.



Nel corso del 2019, inoltre, sono stati attivati laboratori di ceramica per bambini presenti presso le Scuole dell'infanzia di Via Puccini dell’Istituto Comprensivo (ISA1) della Spezia e della "Beghi" (ISA). Un iniziativa “particolare”, che il centro ASSO propone per il secondo anno, di grande valore educativo visto che ad insegnare la lavorazione della ceramica sono alcuni ragazzi disabili del laboratorio ceramica, e a seguire il corso circa quaranta allegri bambini di tre e quattro anni. Il gruppo di lavoro formato da Giulia, Gloria e Adrian, supportato dal lavoro dell’educatrice professionale Chiara Armani del Centro ASSO, si è messo in gioco con particolare dedizione assicurando al gruppo dei partecipanti un percorso didattico e di integrazione di grande rilievo.



Anche grazie al lavoro delle insegnanti coinvolte nel progetto, i bambini, curiosi ed entusiasti fruitori del corso, hanno accolto i "ceramisti speciali" con un affetto e un calore eccezionali, dimostrando di non aver alcun pregiudizio e di saper guardare aldilà delle apparenze. Presso la struttura di Via Gramsci del centro ASSO i 29 ragazzi frequentanti apprendono abilità di autonomia personale e domestica, oltre a occuparsi dei laboratori Artistico, Informatico e di cucito. Inoltre, vengono proposti due laboratori occupazionali entrambi in Via Castefidardo, vere e proprie attività artigianali oramai conosciute nella nostra città: il laboratorio "Officina della sussidiarietà" fornito di Forno attrezzato per la lavorazione della ceramica in collaborazione con l'Associazione dei genitori “Agapo”, gestiti da una educatrice professionale del Centro affiancata da due persone diversamente abili inserite da tempo nel laboratorio di ceramica di AS.SO. il Laboratorio "Diversamente mobili dove i ragazzi si occupano di Falegnameria realizzando mobili su misura e suppellettili in legno utilizzando principalmente materiale di recupero e pallets sotto la supervisione di un educatore -architetto.