Centri diving e attività subacquee sportive, tutte le regole

La Spezia - Allo scopo di favorire la piena conoscibilità della normativa anti-contagio, i gestori di porti turistici dovranno dotarsi di appositi cartelli informativi, in italiano ed in inglese, contenenti le misure comportamentali cui attenersi tra cui in particolare: uso dei dispositivi di protezione individuale per il transito nelle aree comuni; installazione dispenser di igienizzante alla radice di ciascun pontile galleggiante; limitazione degli spostamenti ingresso-unità-uscita; divieto di assembramenti in banchina; rispetto della misura di distanziamento sociale (1 metro).



Centri diving e attività subacquee sportive

Il settore delle immersioni subacquee a scopo ricreativo, in concomitanza con la stagione balneare, dovrà anch’esso essere assoggettato ad adeguate misure precauzionali anti-contagio da Covid 19, affinché anche l’attività di diving possa svolgersi in sicurezza per gli operatori dei centri diving ed i relativi utenti. Per tale fine, sono state individuate alcune istruzioni/raccomandazioni che attengono allo svolgimento dell’attività da parte delle scuole e centri diving e che consentono di mitigare i rischi relativi all’emergenza COVID-19, con mirato riferimento alle possibili precauzioni anti contagio: al fine di eliminare la necessità della presenza in sede del richiedente in fase di prenotazione e quindi

ridurre le occasioni di contatto, ad ogni centro diving è fortemente raccomandato di dotarsi di appositi sistemi informatici per le iscrizioni on-line ai corsi nonché per la prenotazione delle uscite e partecipazione alle immersioni. All’interno dei locali dei centri diving valgono le regole generali sull’igiene e profilassi, nonché quelle sulle misure di distanziamento sociale, in funzione delle quali, a cura del responsabile del Centro dovrà essere rimodulata e adeguata la capienza massima di personale istruttore, addetti e utenti. Ove gli spogliatoi siano costituiti da spazi di limitata estensione, dovrà essere consentito dal responsabile del Centro Diving l’accesso degli utenti uno per volta. All’atto dell’accesso al centro diving, per ogni utente del centro medesimo dovrà essere assicurato uno screening delle condizioni di salute e della temperatura, impedendo l’accesso a chi dovesse presentare una temperatura superiore a 37,5° o sintomi riconducibili alle patologie afferenti l’epidemia in atto; ogni utente sarà tenuto a compilare apposita autocertificazione inerente all’assenza di tali sintomatologie, nonché la dichiarazione di non essere stato a contatto stretto di soggetti in situazione di contagio nota. In ogni centro diving, deve essere data adeguata informazione agli utenti in merito alle misure di prevenzione adottate ed alle misure di distanziamento sociale, mediante idonea cartellonistica, redatta in più lingue, ben visibile presso i relativi locali; le aule didattiche, le zone di passaggio, gli spogliatoi dovranno essere sottoposti a sanificazione almeno quotidiana, se non con frequenza ulteriore, in base alle indicazioni impartite dall’Autorità sanitaria di prevenzione competente.



Corretto utilizzo dell’attrezzatura subacquea

E’ preferibile che ogni partecipante all’immersione utilizzi per l’immersione la propria attrezzatura subacquea, ivi compresi erogatori, GAV, snorkel e maschere e mute. Di esse i responsabili del Centro Diving o gli istruttori che accompagnano l’immersione, dovrebbero verificare il corretto funzionamento e l’idoneità in funzione del tipo di immersione in programma, utilizzando opportune precauzioni per evitare il contatto diretto con le stesse attrezzature o la loro possibile contaminazione (guanti, mascherine). Per gli utenti che fossero sprovvisti di propria attrezzatura efficiente e funzionante, il Centro diving potrà noleggiare le proprie attrezzature subacquee (comprese le mute) purché le stesse siano state preventivamente sanificate, al termine di ogni utilizzo, con particolare attenzione agli erogatori, ai

GAV, agli snorkel, alle fruste, ai corrugati dei rebreather e ai rebreather stessi, alle maschere; da ciò consegue che, fatte salve eventuali diverse indicazioni da parte dell’Autorità sanitaria, ogni centro diving dovrà adeguare l’organizzazione delle uscite in immersione dei vari gruppi o subacquei utenti in funzione di tale necessità, limitando il numero di immersioni quotidiane nel caso in cui non avesse possibilità di sanificazioni plurime delle attrezzature suddette.



Dovranno essere tenute ben separate le zone di riconsegna dell’attrezzatura usata da quelle dove è riposta l’attrezzatura già sanificata; una volta sanificata, l’attrezzatura andrebbe opportunamente “segregata” in involucri chiusi in modo da garantire il mantenimento delle condizioni di sanificazione per il successivo riutilizzo; a cura del Titolare del Centro diving dovranno essere impartite ai propri collaboratori precise istruzioni sulla manipolazione della rubinetteria delle bombole e delle valvole, degli attacchi del primo stadio durante l’assemblaggio e il disassemblaggio, in modo da garantire la non contaminazione degli stessi.