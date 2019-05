Centrale Enel, ambulanza e punto di primo soccorso per il periodo di fermo

La Spezia - È iniziato lunedì 29 aprile il servizio di assistenza sanitaria della Croce Rossa della Spezia all’interno della centrale Enel “Eugenio Montale”. Il servizio, che gli operatori CRI svolgono dal 2015, è ripreso pochi giorni fa per garantire un adeguato presidio di soccorso durante il periodo di fermo programmato della centrale, nel quale vengono eseguiti delicati lavori di manutenzione.



La Croce Rossa della Spezia, fino al 2 giugno, metterà a disposizione ogni giorno all’interno della struttura, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 22, un equipaggio di operatori opportunamente formati, un infermiere e un centro mobile di rianimazione, una particolare ambulanza per il trasporto di pazienti critici o non stabili, con strumenti ed elettromedicali per assicurare un’assistenza e un monitoraggio avanzati a bordo del mezzo, durante il trasporto.



L’equipaggio gestirà una postazione di primo soccorso all’interno della centrale, dotata di strumentazioni mediche e presidi sanitari per prestare soccorso rapidamente in caso di necessità.