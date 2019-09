Centocinquant'anni d'Arsenale, è tempo di auto-celebrazioni

La Spezia - "Cultura, sociale, sport e i centocinquant’anni: l’autunno della Marina Militare conferma il legame indissolubile con la città. L’apertura di un’area archeologica recuperata all’isola del Tino è stato l’inizio di un percorso di collaborazione che continua nel corso dei decenni". Giorgio Lazio, Comandante del Comando Marittimo Nord della Marina Militare ha dato il la questa mattina alla presentazione dell'iniziativa "La Marina alla Spezia nel 150° anniversario della fondazione dell'Arsenale Militare Marittimo" che sarà protagonista per buona parte del mese di ottobre attraverso conferenze, mostre, aperture speciali e concerti. Alla cerimonia di apertura, ospitata nei locali del Circolo Ufficiali, anche il sindaco della città Pierluigi Peracchini: "La Spezia è sempre stata usata come difesa naturale. Nel periodo degli Sforza avemmo il nostro primo Arsenale, nell’800 poi è stato il momento di quello moderno. A noi piace pensare che il futuro della Marina Militare sia quanto più vicino a questi 150 anni. Chiediamo alla politica che si torni ad investire nel sistema militare. E aggiungo un'ultima cosa: Spezia è sempre stata in grado di dare ospitalità nella convivenza con i popoli che arrivano: una città aperta al mondo, questo deve essere il nostro obiettivo. Il rapporto che stiamo creando con la Cina ne è un esempio".



La mostra e la cerimonia solenne.

Un ricco programma dicevamo che avrà un suo prologo venerdì 27 settembre quando a partire dalle 11 sarà inaugurata la mostra fotografica "ARSenale. Vite e officine dal 1869 al 2019", presso i locali della Fondazione Carispezia. La mostra sarà visitabile per un mese, sino al 27 ottobre. A cura di Silvano Benedetti, ripercorrerà la storia dell'Arsenale, attraverso il quale, all'interno di un golfo economicamente e tecnologicamente ancora arretrato, prese impulso lo sviluppo repentino di una piazzaforte marittima, di una città e di un polo industriale che, già prima della fine dell'Ottocento, era il più avanzato e completo della penisola italiana. Mercoledì 9 ottobre sarà il D-day, quello del via ufficiale alle celebrazioni con l'alzabandiera dalle 9 e alle 11.30 la deposizione della corona presso il Monumento ai Caduti per la Patria situato all'interno della Base Navale. Sarà scoperta una targa commemorativa presso il Monumento alla Storia dell'Arsenale M.M., adiacente il Monumento ai Caduti e sarà inaugurato un Monumento in marmo ubicato in piazza G. Patroni, donato dall'Associazione "Amici del Museo e della storia" e realizzato dalla Accademia di Belle Arti di Firenze. Al Museo Navale infine presentazione del francobollo celebrativo dedicato all'Arsenale ed annullo filatelico (bollo), inaugurazione del percorso museale dedicato all'Arsenale.



Le conferenze.

Giovedì 10 ottobre dalle 9.30 alle 17.30 in Sala Vespucci presso l'ex Scuola Allievi Operai si terrà la prima di due giornate studio, ove verranno programmate una serie di conferenze a tema. Al mattino il professor Emiliano Beri, il dottor Aldo Antonicelli, l'avvocato Andrea Tirondola e il professor Marco Gemignani concentreranno i loro distinti interventi sulla storia del Golfo della Spezia e la sua strategicità prima dell'Arsenale, passando per la nascita e approfondendo sulle unità navali costruite al suo interno. Nel pomeriggio Daniele Sapienza, il professor Giuseppe Benelli, la dottoressa Susanna Ognibene e l'ammiraglio Giuseppe Celeste porteranno altri contributi: si parlerà della Rivista Marittima, dell'impatto Arsenale-città, del salvataggio dell'archivio fotografico dell'Arsenale. Venerdì 11 ottobre dalle 09.30 alle 12.30 nel Salone della Provincia sì terrà invece la seconda giornata studio ove verranno programmate una serie di conferenze a tema: i protagonisti della costruzione e della ricostruzione post-bellica, i bombardamenti e il dopo-guerra, paesaggio, architettura e la situazione odierna. Si alterneranno il generale Piero Pesaresi, gli esperti Silvano Benedetti e Stefano Danese, il professor Vittorio Spigai e l'Ammiraglio Andrea Benedetti.



Il concerto e le aperture della base navale.

Venerdì 11 pttobre alle 21 presso il Teatro Civico della Spezia, concerto serale di chiusura. Si esibiranno la "SAX OFF L1MITS ENSEMBLE" del Conservatorio "G. Puccini" della Spezia e la Fanfara di Presidio, evento presentato dalla Dott.ssa Cristina Sabatini. Evento aperto alla popolazione. Sabato 12 e domenica 13 ottobre saranno i giorni dell'apertura della Base Navale alla popolazione, in occasione delle giornate FAI d'autunno. Continua annullo filatelico (bollo) presso stand a Porta Principale. Durante l'arco mattinale si terrà la Veleggiata Marconiana in occasione del 150° anniversario dell'Arsenale con passaggio in darsena Duca degli Abruzzi. La chiusura della manifestazione è programmata per le 18:15 con il concerto della Banda di Presidio in Piazza Europa; a seguire "La Ritirata" con il trasferimento per le vie del centro alla Base Navale - Porta Principale; a seguire Cerimonia Ammainabandiera Solenne.