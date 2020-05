Cento giorni per un Einaudi Chiodo a prova di scossa

La Spezia - L'Einaudi Chiodo finisce sotto i ferri. Consegnato stamani il cantiere che vedrà l'istituto professionale spezzino oggetto di un duplice intervento. Si tratta infatti dell'adeguamento statico sismico dello storico e vetusto dificio di Via XX Settembre, a cura dell'impresa torinese Co-Gesi, durata prevista cento giorni, importo complessivo 954mila euro (finanziamento Ministero istruzione); e dell'intervento di manutenzione e recupero delle facciate del medesimo edificio, di cui si occuperà l'impresa spezzina Costruzioni e restauri, trenta giorni di lavori, importo complessivo di 75mila euro finanziato dalla Provincia della Spezia, che è l'ente appaltatore di entrambi gli interventi (Rup arch. Alessandra Tarabotto). Così Paolo Manfredini, dirigente scolastico reggente del professionale spezzino: "L'anno scorso avevamo ereditato una situazione di sofferenza per quanto riguarda il numero degli iscritti: eravamo sottodimensionati e una comunità intera si è domandata se questa modalità d'istruzione fosse importante per il futuro dei giovani. E la risposta è stata affermativa: si deve investire e allora per migliorarla, oltre ai percorsi didattici, servono aule accoglienti, ambienti funzionali, laboratori adeguati. Quest'anno siamo arrivati a quota 594 iscritti facendo un bel salto che ci pone ad un soffio dalla quota 600 che è il nostro obiettivo per la riconqusitata autonomia scolasticoa dell'Einaudi-Chiodo".



"E' un segnale di attenzione e di fiducia - ha detto il presidente della Provincia Pierluigi Peracchini -. Cercheremo, a differenza di altri che non ci riescono, di sfruttare tutti i finanziamenti che arriveranno perché la scuola è strategica per il futuro del Paese. Dobbiamo dare messaggi positivi, pensare ad un futuro di paese all'altezza del nostro passato. E' triste essere balzati dal quarto al decimo posto come potenza mondiale in poche decine d'anni. All'Einaudi-Chiodo si sta facendo un lavoro importante, per dare ai ragazzi una prospettiva e magari questo ci permetterà anche di non perdere tanti ragazzi nei famosi sabati sera quando qualcuno fa a gara a bere più degli altri. C'è una comunità che guarda al futuro, che vuole creare occupazione e aspettative".



E oltre a quelli partiti oggi ci sono ulteriori cantieri di imminente avvio, curati dal Servizio edilizia scolastica della Provincia della Spezia e la cui conclusione è prevista prima dell'avvio del nuovo anno scolastico, o comunque con modalità di esecuzione che consentano la compresenza con l'attività scolastica. Si tratta di interventi per l'adeguamento delle misure per la prevenzione incendi, in particolare messa a norma e ristrutturazione della centrale termica a servizio del settore officine e della palestra dell'edificio di Via XX Settembre; all'opera l'impresa Gerali di Massa, importo complessivo 70mila euro (finanziamento ministeriale), durata prevista dei lavori 45 giorni. Altro intervento – richiederà, di stima, 90 giorni -, l'adeguamento statico sismico dell'edificio di Via XX Settembre destinato a palestra dell'Istituto Einaudi-Chiodo, affidato all'impresa spezzina Pasquali, importo complessivo pari a 245mila euro anche questi messi sul tavolo dal Miur. Chiudono il programma gli interventi per l'adeguamento delle misure di prevenzione incendi (conservazione e aggiornamento della Certificazione prevenzione incendi) nei plessi che ospitano Alberghiero Casini, Istituto Cardarelli, Istituto Einaudi - Chiodo. Se ne occuperà l'impresa spezzina Bagnone, importo complessivo 59mila euro. Così il vice-presidente Francesco Ponzanelli: "Ci sono circa 954mila euro, sono risorse importanti ma ce n'era effettivamente bisogno. Partirà a breve l'adeguamento sismico e statico della palestra del Chiodo". Infine Luca Liguori, insegnante dell'istituto: "Oggi possiamo dare il via a questi lavori: gli studenti non solo avranno un edificio più sicuro ma aule più moderne. Era un restyling necessario e ci fa estremo piacere poter pensare che ad inizio nuovo anno scolastico entreremo in un ambiente riqualificato".