Cento firme cambiano la viabilità in Via Tolone

L'assessore Casati: "Era depositata in Comune prima del nostro insediamento. Il cambio necessario per garantire la sicurezza dei cittadini".

La Spezia - Rivoluzione in Via Tolone che cambia senso di marcia. Da questa mattina infatti non si può più tagliare il semaforo di Piazza Verdi con Via XX Settembre per raggiungere Via dei Colli. Via Tolone viene spezzata letteralmente i due e sia che si arrivi dalla parte superiore che da Via Chiodo la svolta rimane obbligatoria in Via Ugo Bassi.

La segnaletica orizzontale è stata completata questa mattina. Il primo impatto è stato sicuramente di sorpresa per gli automobilisti che c'è da capire se digeriranno la novità. A sciogliere l'arcano è l'assessore alla mobilità Kristopher Casati.



“Abbiamo dato voce a una petizione che un centinaio di residenti hanno sottoposto al Comune prima del nostro insediamento - ha spiegato l'assessore Casati ai taccuini di CDS -. Si è trattato puramente di una situazione di sicurezza e ambiente. Inoltre evita che gli automobilisti taglino il semaforo di Piazza Verdi. Inoltre la zona era davvero pericolosa vista l'assenza del marciapiedi, il passaggio continuo delle auto comportava un inquinamento eccessivo dell'area”.



Per l'assessore Casati il ragionamento è lo stesso applicato in Via Fiume. “Ne va della vivibilità dell'intera area. Per Via Fiume abbiamo levato i bus turistici. Nel caso specifico di Via Tolone era nostro dovere ascoltare questi cittadini”.

Una piccola rivoluzione dunque. Dai primi feedback sul campo l'atteggiamento è quello tipico: in molti non ne capiscono il senso, visto che la via è divisa a metà con svolta obbligata in Via Ugo Bassi. Sarà solo questione di abitudine? Non resta che aspettare e vedere.