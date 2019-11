Cento anni per gli scout del Cngei, celebrazioni anche alla Spezia

La Spezia - Era il novembre del 1919, quando nella palestra della scuola Pontremoli, nel quartiere Umberto I, si svolse la prima riunione, aperta ai giovani interessati ad aderire al corpo nazionale giovani esploratori italiani.



Promotori dell'iniziativa erano il prof. Luca San Giorgio, vice preside della scuola, e il prof. Romano, insegnante di educazione fisica. Il movimento scout, iniziato da Baden Powell in Inghilterra nel 1907, era ufficialmente giunto in riva al golfo, attraendo sin da subito decine e decine di giovani spezzini.



Ma in realtà, il Cngei frequentava il territorio spezzino sin dall'estate del 1917, quando a cadenza annuale, il corso estivo per esploratori marini, faceva giungere nel golfo e al Varignano, una selezione di quei giovani che formavano i reparti marini del CNGEI.



Con lo slogan ”scout per natura, 100 anni di avventura”, l'anno scout 2019-2020, iniziato due mesi fa con un'attività a Beverino, è quindi improntato nelle celebrazioni dell'importante traguardo delle 100 candeline.



Celebrazioni che vedranno un susseguirsi di piccole e grandi iniziative, tra cui a dicembre la cena del centenario, con il nuovo anno una mostra storica aperta alla cittadinanza, e nel periodo estivo, un campo di sezione, che coinvolgerà nella stessa località e periodo, lupetti esploratori/trici e rover.



Tutti gli ex iscritti sono invitati a seguire le attività attraverso i social network della sezione, facebook.com/cngeilaspezia instagram.com/cngeilaspezia o scrivendo a laspezia@cngei.it.