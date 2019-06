Centicinquantra appassionati di fotografia per la prima edizione della Spezia Photo Marathon

La Spezia - Ieri, domenica 9 giugno si è svolta la prima edizione della Spezia Photo Marathon, evento che Iren sponsorizza da tempo nei territori in cui è presente e che per la prima volta si è tenuto nel Golfo dei Poeti.

Centocinquanta appassionati di fotografia, anche provenienti da Lucca, Bologna, Pisa, Torino, Piacenza, Roma, hanno sfidato il primo grande caldo stagionale, girando in lungo e in largo la città, per catturare immagini che potessero “centrare” i nove temi fotografici prescelti, tenuti segreti dagli organizzatori sino alla partenza della gara per stimolare i partecipanti a ricercare elementi inusuali, punti di vista originali della propria città: perché tutti potessero scoprire con occhi diversi il territorio e mettere alla prova la propria creatività.



Una giuria qualificata valuterà quanto prodotto dai fotoamatori, tema per tema e per il concorso generale; e in autunno, alla Spezia, si terrà la mostra e la premiazione ufficiale degli scatti vincitori.