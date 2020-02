La Spezia - "In occasione dell'ultima Commissione sulla viabilità cittadina ho caldeggiato l'idea di un semaforo pedonale in Via Fiume all'uscita della discesa interna dalla stazione ferroviaria. Non solo quello è l' attraversamento pedonale che vede più sinistri in tutta la città, ma col semaforo si darebbe un po' di respiro a chi non riesce a immettersi su Via Fiume da Via Milano perennemente intasata". Riflessioni sulla viabilità quelle del consigliere comunale Roberto Centi che concentra la sua attenzione su una zona ad alta intensità di traffico: "Una sola via che consente di scaricare il traffico del centro verso la Spallanzani è assolutamente insufficiente: forse si potrebbe invertire il senso di marcia in Via Castelfidardo e riaprire Via La Marmora in direzione Viale Amendola. Lo proporrò in commissione e/o ne sosterrò l'idea se verrà proposta da chi amministra".