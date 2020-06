Centauri e vespisti solidali, saturimetri e visiere per il Sant'Andrea

La Spezia - Moto Vespa Club La Spezia Golfo dei Poeti esempio di solidarietà. Nel corso dell'emergenza sanitaria degli ultimi mesi le attività del club sono state sospese, ma la voglia di rendersi utili a chi ha bisogno è stata più forte di tutto il resto. I soci hanno risposto generosamente alla richiesta di raccolta fondi, il club ha attinto dal fondo cassa mettendo insieme una discreta somma. "Siamo entrati in contatto con l'ospedale cittadino - spiegano dal club - e conosciute le necessità più urgenti ci siamo attivati per dare il nostro contributo. Grazie all'interessamento della società Alfalab System di Faietti Alberto abbiamo donato 25 saturimetri e 60 visiere paraspruzzi per il personale medico. Ringraziamo i soci che si contraddistinguono sempre per la generosità, il dott. Faietti che ci ha accompagnato in questo percorso, ma soprattutto il personale che a qualunque titolo ha operato instancabile nell'ospedale cittadino per sconfiggere il virus".