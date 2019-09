Cena solidale per "La Casa sulla Roccia" nel giardino di Cristo Re

La Spezia - Venerdì 6 settembre dalle 19,30, Caritas diocesana La Spezia-Sarzana-Brugnato, organizza presso il giardino della ‘Cattedrale di Cristo Re’, una cena solidale a favore della sua comunità per minori in disagio la Casa sulla Roccia.

La Comunità Educativo Assistenziale (C.E.A.) ,“La Casa sulla Roccia” , che accoglie attualmente 12 minori dai 12 ai 17 anni, è una struttura residenziale a carattere comunitario di tipo familiare, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con un’equipe di operatori professionali, che svolgono la funzione educativa. Lavorare in una dimensione di piccolo gruppo, in uno spazio abitativo, consente ai ragazzi accolti di investire o reinvestire affettivamente oggetti, arredi, ambienti come avviene in qualsiasi nucleo familiare, con educatori motivati e

disposti a vivere insieme ai ragazzi secondo le regole di una normale convivenza.



La Comunità accoglie ragazzi che si trovano in stato di abbandono o che necessitano di un allontanamento temporaneo dal proprio nucleo familiare di appartenenza, in quanto in difficoltà nello svolgere il proprio ruolo educativo e socializzante. I fondi raccolti durante la Cena Solidale saranno totalmente devoluti alla Casa sulla Roccia. La cena - 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini - prevede: antipasti misti, lasagne al ragù, arista con patate, dolce, acqua e vino. Si richiede la prenotazione obbligatoria: Marco 3493181785 - Chiara 3296676857 - Barbara 3803053606.