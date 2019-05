Cena della legalità, ospita l'Alberghiero

La Spezia - In continuità con il prezioso lavoro svolto negli scorsi anni, anche nel 2019 l’Istituto Alberghiero “G. Casini” e Libera La Spezia organizzano una nuova edizione della “Cena della legalità” il giorno venerdì 24 maggio alle ore 20.00, presso i locali della scuola. L’appuntamento è parte integrante dei percorsi di educazione alla legalità e di approfondimento sul tema delle mafie che si svolgono dal 2008 all’interno della scuola. Saranno infatti gli studenti dell’Istituto i protagonisti di questa cena, impegnati in cucina, sala e accoglienza.



Quest’anno si avrà la possibilità di degustare un menù a base di pesce in abbinamento con i prodotti del mercato di Libera Terra, coniugando il buon gusto a una filiera biologica e di legalità. Il ricavato della cena sarà devoluto per finanziare l’organizzazione di due appuntamenti di “E!state Liberi” – campi di formazione e impegno che per la prima volta vengono realizzati nella provincia della Spezia (http://www.libera.it/schede-22-estateliberi) – che si terranno in estate presso “Ca’ Carnevale – Ghigliolo Terre Libere”, progetto di riutilizzo sociale di un bene confiscato alla criminalità organizzata sito a Sarzana. Il contributo richiesto è di 25 euro a persona, 20 per i soci di Libera (sarà possibile tesserarsi anche la sera stessa). È necessaria la prenotazione al 3926775423 o scrivendo a laspezia@libera.it