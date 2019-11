Celebrazioni liturgiche con il vescovo Palletti

La Spezia - Oggi, solennità di Cristo Re ed ultima domenica dell’anno liturgico, il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti ha presieduto alle 10.30 la Messa pontificale alla Spezia, nella cattedrale che proprio a Cristo Re è dedicata. Domani ricorre invece la festa di Santa Caterina di Alessandria, venerata come vergine e martire dei primi secoli cristiani, alla quale in diocesi sono dedicate tre parrocchie: Bonassola, Campiglia e Santa Caterina alla periferia di Sarzana. Monsignor Palletti celebrerà alle 18 la Messa solenne in quest’ultima parrocchia e nel corso del rito presiederà la cerimonia ufficiale di ingresso del parroco don Pietro Cattaneo. Sabato prossimo è un’altra festa importante nel territorio dell’antica diocesi di Luni, quella di Sant’Andrea apostolo e martire. Sulla base di una devozione antichissima, risalente ai tempi della presenza bizantina, a Sant’Andrea sono dedicate numerose parrocchie: Levanto, Fabiano Alto, Bergassana, Bocca di Magra, L’Ago, Salino, oltre a quella dell’ospedale civile della Spezia.



Nella città vescovile di Sarzana, che celebra l’apostolo come proprio patrono, a lui è dedicata la pieve battesimale, che aveva già in antico il titolo di concattedrale. Proprio a Sarzana si recherà il vescovo sabato mattina, per celebrare la Messa solenne delle 11.30. Lo stesso giorno celebrerà poi Messa alle 18 nella chiesa dell’ospedale della Spezia e in precedenza, alle 15.30, sarà a Fabiano Alto, come riferiamo in modo più ampio in altra parte della pagina, per benedire i lavori di restauro effettuati all’interno della chiesa parrocchiale. Nel corso del mese di dicembre, il vescovo sarà poi impegnato, come ogni anno, nelle visite di augurio al mondo del lavoro, sia pubblico sia privato. Si recherà quindi nel diversi luoghi di lavoro per incontrare dirigenti e maestranze a cui rivolgere gli augurii di un sereno Natale. Domenica prossima pubblicheremo un primo calendario di tali visite.