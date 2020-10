Celebrazioni di cresima di oggi e dei prossimi giorni

La Spezia - Numerose le celebrazioni presiedute dal vescovo in settimana per il conferimento delle cresime. Sono “doppie”, ovvero suddivise in due turni per il numero dei cresimandi e per le regole di distanziamento, quelle di questa mattina nella parrocchia di Nostra Signora della Neve alla Spezia (alle 10 e alle 11.30) e quelle di domenica prossima a Cafaggiola di Luni (alle 16 e alle 18.30).



Inoltre il vescovo conferirà le cresime sabato alle 11 a Ponzano Madonnetta e alle 17.30 a Nostra Signora del Carmine di Sarzana, e domenica alle 11 alla Spezia in Nostra Signora della Salute detta della Scorza.