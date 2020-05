Celebrazioni con il vescovo per la Pentecoste

La Spezia - Oggi in occasione della solennità della Pentecoste, il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti presiede alle 10.30 la Messa pontificale nella cattedrale di Cristo Re alla Spezia. Nel pomeriggio, alle 18, celebrerà invece a Sarzana, nella basilica concattedrale di Santa Maria Assunta. Sabato prossimo alle 21 il vescovo celebrerà invece, sempre nella cattedrale di Cristo Re, il rito che quest’anno non aveva potuto tenersi nel corso della Veglia pasquale, svoltasi come è noto senza la presenza del popolo. Si tratta del conferimento dei sacramenti “dell’iniziazione cristiana” (Battesimo, Cresima, prima Comunione) ad alcune persone adulte appartenenti a diverse parrocchie della città.