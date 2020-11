Celebrazioni IV novembre, gli alpini spezzini: "Esponiamo il tricolore”

La Spezia - In occasione della ricorrenza del IV Novembre, Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate, la sezione spezzina dell'A.N.A. aderisce convintamente ai festeggiamenti in ricordo della vittoria conseguita dalle truppe italiane nella Prima guerra mondiale, che di fatto ha portato all'uunificazione nazionale. Il IV Novembre è anche la festa delle Forze Armate e consente a tutti noi di tenere viva la memoria delle persone che hanno sacrificato la vita per la Patria.

Per onorare i sacrifici dei soldati Caduti a difesa della Patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del “Milite Ignoto”, nel Sacello dell’Altare della Patria a Roma.



Con il Regio decreto n. 1354 del 23 ottobre 1922, il IV Novembre fu dichiarato festa nazionale. Il persistere del rischio contagio impedirà la partecipazione alle cerimonie ufficiali in programma, senza però pregiudicare il dovere di ogni cittadino di ricordare questa fondamentale ricorrenza. Gli alpini invitano pertanto gli spezzini ad esporre il Tricolore ai balconi e alle finestre in segno evidente di partecipazione ai festeggiamenti.