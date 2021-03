Celebrati i 177 anni dell'indipendenza dominicana

La Spezia - Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella e Francisco del Rosario Sánchez sono i tre padri fondatori della Repubblica Dominicana. Anche alla Spezia, come in buona parte delle città della diaspora, lo scorso 27 febbraio si sono tenute le celebrazioni per il 177esimo anniversario dell'indipendenza del Paese centroamericano. Alle celebrazioni, presso la statua di Garibaldi ai Giardini Pubblici, ha presenziato Mirian Rodriguez, membra dell'associazione Prospezia Ciassa Brin, Riccardo Zorilla, presidente dell'Associazione sportiva dominicana ed Eury Munoza della Junta comunitaria de desarrollo e una rappresentanza dell'Associazione padri e madri della Spezia. Dopo le orazioni ufficiali, l'esecuzione dell'inno nazionale della Repubblica Dominicana. A seguire una breve sfilata di maschere tipiche del carnevale caraibico, in rispetto delle misure di contenimento del Covid.