Celebrata in Arsenale la giornata del personale civile

La Spezia - Nella Sala Vespucci della Ex Scuola Allievi Operai dell’Arsenale Militare, si è celebrata oggi l’annuale “Giornata del Personale Civile dell’Amministrazione della Difesa” per la consegna delle medaglie e dei diplomi di servizio al personale civile premiando. Il personale ha ricevuto i riconoscimenti da parte del Dirigente Generale dott. Giuseppe Quitadamo, direttore del 1° Reparto del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (Segredifesa).



In tale occasione è stata data lettura del messaggio augurale del Ministro della Difesa che ha dato inizio alla consegna delle medaglie e dei diplomi di servizio in onore di quei lavoratori che hanno tagliato il traguardo dei 20, 30 e 40 anni di servizio nell’amministrazione. Il personale civile delle Forze Armate costituisce da sempre una preziosa risorsa, rappresentando un essenziale ed irrinunciabile “trait d’union” con il personale militare del comparto Difesa. La “Giornata del personale civile dell’amministrazione della difesa” risale all’anno 1963 quando, con il nome “Festa degli Anziani del Lavoro degli Stabilimenti Militari”, la cerimonia venne celebrata per la prima volta.



Le onorificenze però venivano assegnate esclusivamente agli operai della Difesa e agli impiegati civili degli Arsenali e Stabilimenti Militari. In seguito, nel 1988, un nuovo regolamento ne estese l’efficacia, senza distinzioni, a tutti i dipendenti civili della Difesa e la cerimonia assunse il nome di “Festa degli Anziani della Difesa”.