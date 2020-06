Celebrata al Giornata della Marina militare

La Spezia - La Giornata della Marina militare si celebra tradizionalmente il 10 giugno, data in cui si ricorda l’impresa di Premuda, avvenuta ai tempi della Grande guerra. La cerimonia, avvenuta quest’anno in forma ridotta nel pieno rispetto delle norme emanate dal Governo per contrastare l’emergenza sanitaria, ha avuto luogo presso la caserma Duca degli Abruzzi ed è stata presieduta dal Comandante Marittimo Nord, Ammiraglio di Divisione Giorgio LAzio, con la partecipazione del Prefetto della Provincia della Spezia, Dott.ssa Maria Luisa Inversini.

La cerimonia ha trovato il suo momento più solenne durante la deposizione di una corona di alloro in onore di tutti i marinai di ogni tempo caduti per la patria. Successivamente l’esecuzione delle tradizionali 21 salve di saluto.