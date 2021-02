Cavagnaro: "Tutti gli over80 che hanno risposto alla lettera, non si devono prenotare al Cup"

La Spezia - "Continuiamo oggi e domani con il Vaccine Day over 80 così come continuiamo con AstraZeneca coi frontalieri. Da domani iniziano le vere e proprie prenotazioni: si può farlo in vari modi, anche tramite gli sportelli delle diverse Asl oppure rientrare in una delle campagne di vaccinazione territoriali che stiamo comunicando attraverso sindaci e Anci soprattutto per i piccoli comuni. Le giornate saranno a scalare per età, le prenotazioni non partiranno prima delle 23 di stasera: quello che mi sento di dire è che nessuno rimarrà senza vaccino perché il sistema di prenotazione non chiuderà e dunque non è necessario che vi accalchiate davanti ai pc. Con un po' di pazienza toccherà a tutti: per quanto abbiamo rinforzato sia il livello di banda del sistema di connessione che il numero degli operatori, stiamo parlando, solo per quel che concerne gli over80, di oltre 150mila persone, senza dimenticare che il flusso telefonico è completato da chi chiama per informazioni e approfondimenti. La campagna di vaccinazione si sta rodando".



Conferenza stampa d'inizio settimana da parte del presidente della Regione Giovanni Toti per fare il punto alla vigilia dell'avvio del sistema di prenotazione delle vaccinazioni. Presenti i direttori sanitari di tutte le Asl della Liguria, compreso Paolo Cavagnaro, numero uno di Via Fazio: "Anche qui è partita la vaccinazione degli over80, in accordo coi sindaci abbiamo inviato una lettera a casa dei cittadini over80 con finora undicimila adesioni alla giornata di sabato. Venerdì abbiamo inizato col Silver Day prima a Riccò, sabato a Bonassola, ieri a Pignone, oggi siamo a Framura e Sarzana, domani alla Spezia. La campagna sta andando avanti, i cittadini sono contenti, abbiamo ricevuto la lettera di una bonassolese che ringraziava per come si sono svolte le procedure nella giornata di sabato. Procederemo speditamente in questo modo, tutti quelli che hanno aderito rispondendo alla lettera, verranno chiamati e non si devono prenotare al Cup. Voglio ricordare che se anche ci vacciniamo tutti, è importante anche dopo la vaccinazione mantenere il distazniamento fisico, indossare la mascherina e lavarsi correttamente le mani". Gli over80 in Liguria sono 178mila, di cui circa 160mila fuori dalle Rsa quindi da vaccinare nella fase2. Sono 2252 gli over80 già vaccinati da venerdì scorso in tutte le Asl liguri.