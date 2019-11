Catene e gomme da neve, dal 15 novembre torna l'obbligo

La Spezia - Torna l'obbligo delle catene e delle gomme da neve in provincia. Il documento per l'emissione dell'ordinanza è stato firmato in questi giorni e l'obbligo sarà in vigore dal 15 novembre fino al 15 aprile. Rispetto all'anno scorso, sul territorio spezzino, non sono state introdotte novità. I tratti interessati dal provvedimento: la strada statale 1 ‘Via Aurelia’ da Riccò del Golfo (km 421,813) a Sestri Levante (km 470,800), la strada statale 1 Var A ‘Variante della Spezia’; la strada statale 62 ‘della Cisa’ da Sarzana (km 0) al confine interregionale (km 7,950); e la strada statale 523 ‘del Colle di Cento Croci’. Senza queste dotazioni gli automobilisti rischiano multe dai 78 ai 318 euro.