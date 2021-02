Catechesi del vescovo su San Giuseppe

La Spezia - L’anno in corso, come è noto, è stato dedicato da Papa Francesco alla figura di San Giuseppe, patrono della Chiesa universale. Proprio alla figura di Giuseppe sarà dedicata, domani, una catechesi del vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti in occasione della festa della Cattedra di San Pietro. La catechesi si terrà nella chiesa parrocchiale di Mazzetta, dedicata appunto a San Pietro, al termine della Messa delle 17.30, celebrata anch’essa dal vescovo. Tutti sono invitati, nei limiti delle norme in vigore sul distanziamento sociale.