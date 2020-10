Castagne in buona quantità ma il rischio è che ci sia poca domanda

La Spezia - Mentre i fungaioli sperano nel ritorno del bel tempo che faccia salire un poco le temperature e conceda una coda ad una stagione nemmeno minimamente paragonabile a quella dei record del 2019, il bosco è pronto a "regalare" un altro frutto di stagione: le castagne. La tradizione si perde nella notte dei tempi e in determinati periodi di carestia, le castagne hanno aiutato non poche famiglie: non a caso sono alla base di tantissime ricette e si possono consumare in mille modi, oltre a quello più tradizionale che le vuole arrostite e accompagnate da un buon bicchiere di vino rosso sono una golosità irresistibile e ideale per scaldarsi dai primi freddi.



Le castagne sono il frutto dell’autunno per eccellenza, prodotte dagli alberi di castagno tipici della macchia mediterranea e ricche di sostanze nutrienti tanto da essere considerate alimento completo, con il loro apporto di zuccheri, proteine, vitamine e sali minerali. Le castagne si consumano spesso arrostite, la caldarroste, in padella o al forno, o anche lesse. Innumerevoli sono le ricette dolci e salate a base di castagne. Le castagne si consumano anche sotto forma di farina, che l’ingrediente base di molti dolci, come il castagnaccio, mentre la preparazione più golosa è quella dei marron glacé. Dai fiori di castagno si ricava un miele scuro e dal sapore pungente.



Quest’anno la raccolta è stata anticipata in tutta Italia, grazie al clima favorevole. Gli esperti segnalano una buona presenza di questi frutti nelle principali zone italiane dove vengono prodotti, dai castagneti del Piemonte a quelli dell’Appennino Tosco Emiliano fino ad arrivare al Lazio e alla Campania. Idem la Liguria d'Appennino, i crinali delle alte vie e naturalmente la Lunigiana. A fronte di una buona quantità di castagne raccolte quest’anno, tuttavia la domanda rischia di essere bassa, a causa dell’emergenza del Covid-19 che ha cancellato o ridimensionato sagre e fiere dedicate a questo gustoso frutto d’autunno. L’auspicio è che quest’anno gli italiani acquistino più castagne nei negozi di frutta e verdura o al supermercato.



I frutti dell'albero si distinguono in castagne e marroni. Le prime vengono dagli alberi selvatici e i secondi da quelli coltivati. Le castagne sono schiacciate da un lato e hanno la buccia color marrone scuro, mentre i marroni sono più grandi, tondi nella forma e con la buccia striata di marrone più chiaro. La polpa delle castagne ha dei setti dove penetra la pellicola che le avvolge, mentre i marroni sono interi e lisci. Le castagne sono più saporite mentre i marroni sono più dolci.