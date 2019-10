Castagne, al Kennedy un weekend per togliersi la voglia

La Spezia - Presso il Centro Kennedy l’AVIS Comunale della Spezia organizza la tradizionale “Festa della Castagna” arrivata quest’anno alla 22a edizione. In questi due giorni, a partire dalle 15, sarà possibile degustare caldarroste e altri prodotti tipici legati alle castagne. Sarà allestito anche uno stand con materiale informativo sulla donazione del sangue e i nostri

volontari saranno a disposizione per dare tutte le informazioni necessarie a chi fosse interessato a diventare donatore. La nostra provincia infatti ha sempre bisogno di persone che, con il loro impegno, possano contribuire al soddisfacimento delle necessità di sangue negli ospedali cittadini. Il programma della manifestazione prevede per il pomeriggio del sabato l’esibizione del gruppo musicale "Broken Toy" con musica anni 60 e 70, mentre per il pomeriggio della domenica dalle ore 15.30 DJ Claudio S. accompagnerà con musica italiana e liscio e a dalle 17.30 con latino americano, commerciale, 80 e 90. Tutto il ricavato della manifestazione andrà a finanziare le iniziative dell’Associazione per la

promozione del dono del sangue. La festa si svolgerà anche in caso di pioggia grazie allo spazio coperto.