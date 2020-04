Casina rossa fuori dalla nuova asta, si valutano scenari alternativi

La Spezia - Nuova asta di beni immobili del Comune della Spezia in programma il prossimo 4 giugno alle 10.00 nella sala multimediale di Palazzo civico. Sul piatto ventuno lotti, buona parte dei quali terreni, e poi magazzini, fondi e fabbricati vari, in linea di massima già proposti in precedenti avvisi. Come i due pezzi più onerosi, cioè la residenza dei padri gesuiti e le ex scuole del Termo, che a giugno andranno all'asta con basi 1 milione e 795.500 euro (un milione e 995mila la base dell'ultima seduta) e 911.200 euro (scesi dai precedenti un milione e 12mila euro). Invece è fuori dalla lista, per la nuova seduta di giugno, la Casina rossa del Parco del Colombaio. Questo perché l'idea dell'amministrazione, visto anche il fatto che l'asta per la Casina è andata deserta tre volte, è valutare piste alternative a quella della vendita del bene, tenendo comunque aperta al porta della cessione dello stesso, che può avvenire in caso di arrivo di un'offerta inferiore al massimo del 10% rispetto all'ultima base d'asta (494mila euro).



N.R.