Casina Rossa e Parco del Colombaio, c'è una proposta d'acquisto

La Spezia - Nei giorni scorsi è stata presentata una manifestazione di acquisto per l’immobile conosciuto come Casina Rossa, una richiesta di concessione dell’area adibita a campi da gioco e l’accollo della manutenzione del verde del Parco del Colombaio, con contestuale deposito di un’ apposita cauzione. Essendo l'offerta stata presentata, da un lato per l'acquisto dell’immobile con un ribasso di circa il 10% rispetto alla precedente gara (ndr andata deserta) e dall'altro per la concessione dell'intero parco, con compensazione delle spese di canone di concessione con quelle di mantenimento del verde, è necessario procedere ai sensi degli articoli 96 e 97 del regolamento dei contratti del Comune della Spezia, a gara ufficiosa, con pubblicazione per 15 giorni sull’ Albo Pretorio del Comune della Spezia degli elementi essenziali dell'offerta stessa.



Se decorsi 15 giorni dalla pubblicazione vi saranno altre offerte, anch’esse vincolanti e con presentazione di cauzione, che accettano in toto le condizioni pubblicate, si avvierà una procedura negoziata tra i vari offerenti, diversamente si procederà all’aggiudicazione in via diretta a chi ha presentato la prima offerta. "L’Amministrazione Peracchini ha sempre guardato con un’attenzione particolare alla Casina Rossa e al Parco del Colombaio” sottolinea l’Assessore al patrimonio Manuela Gagliardi. “Un immobile di prestigio, passato purtroppo, negli ultimi anni, di mano in mano a gestori senza scrupoli, che hanno omesso di destinare le risorse per le necessarie manutenzioni. Noi la abbiamo considerata una infrastruttura strategica e non abbiamo mai pensato di svenderla, ma semmai di valorizzarla attraverso l’impegno di privati. Nelle 3 aste pubbliche effettuate negli scorsi mesi la Casina Rossa era stata inserita ma, partendo da una base d’asta alta, non avevamo ricevuto alcuna proposta. Di qui la scelta di non inserirla nell’ultimo bando uscito nei giorni scorsi, perché stavamo valutando altre ipotesi di valorizzazione. Nel frattempo abbiamo quindi ricevuto questa manifestazione di acquisto che potrebbe aprire scenari interessanti per il futuro della struttura".