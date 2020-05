Casina Rossa aggiudicata, manca solo l’ufficializzazione

La Spezia - La vicenda della Casina Rossa si avvia verso la fine. Questa mattina si è conclusa la procedura negoziata tramite asta tra i due offerenti e il prezzo di aggiudicazione è salito molto rispetto ai 450mila euro alla base della gara.



“I partecipanti hanno dimostrato interesse per il bene e per il momento siamo soddisfatti di come sono andate le cose, ma non possiamo ancora rendere noto il nome dell’aggiudicatario e il valore dell’offerta vincente - dichiara a CDS l’assessore comunale al Patrimonio, Manuela Gagliardi -. Nei prossimi giorni gli uffici, dopo le ultime verifiche necessarie, emetteranno la determina è tutto sarà reso pubblico”.



Dopo essere partita da un valore minimo per la prima asta pari a 610mila euro e aver collezionato tre incanti senza nemmeno una proposta facendo così scendere le richieste del Comune a 450mila euro, la Casina Rossa del Parco del Colombaio è stata assegnata a un prezzo che, stando alle informazioni in possesso di CDS, dovrebbe aver raggiunto addirittura i 615mila euro. Una cifra superiore a quella di partenza. L’aggiudicatario non avrebbe gradito l’essere arrivato a una somma tanto elevata e ha fatto sapere di volersi rivolgere al suo legale per verificare che tutto si sia svolto in maniera regolare. Anche sul rettilineo finale la vicenda della Casina Rossa rischia di riservare sorprese.



All’aggiudicatario dell’asta spetterà anche l’affidamento in concessione del compendio del Parco del Colombaio con un canone annuo pari a 5mila euro che sarà compensato da parte del concessionario delle spese programmate per la cura e la manutenzione ordinaria delle aree.

La durata della concessione sarà di 6 anni (rinnovabile di ulteriori 6) mentre per i campi da gioco e le strutture sportive il periodo sarà di una durata di 24 mesi ai fini della sistemazione e possibilità di utilizzo. E’ incluso nel prezzo di vendita la concessione d'uso per 60 anni dell’area pavimentata esterna di 800 metri quadrati, antistante l’immobile, comprese le due verande, con opzione di acquisto previo frazionamento a carico dell’acquirente.



La composizione del complesso immobiliare "Parco del Colombaio"

- “Casina Rossa”

- Due caponiere: piano terreno di quella adiacente l’ingresso del Parco, lato via Baracchini, ad utilizzo spogliatoio per i campi di calcetto, e caponiera su unico livello, nella zona centrale delle mura, adiacente alla Casina Rossa, già utilizzata a uso magazzino

- Aree adibite a campi da gioco (2 campi polivalenti), comprensive dello spazio destinato ad area verde e giochi dei

bambini, compreso tra l’ingresso di Via dei Pioppi e le strutture sportive

- Area di circa 18.500 metri quadrati costituita da terreno recintato in parte pianeggiante e parte con pendenza naturale, che per la maggior superficie è sistemato a parco

- Area di circa 1.100 metri quadrati destinata a sgambatura cani

- Area a parcheggio di 1.200 metri quadrati ad uso pubblico