Casermette, ambientalisti: "Bene bocciatura progetto"

La Spezia - Le associazioni ambientaliste esprimono grande soddisfazione per la notizia che il progetto nell'area delle Casermette, ex Impianto fusione tritolo, sia stato bocciato dalla Soprintendenza regionale. Legambiente, Italia Nostra, Verdi Ambiente e Società, WWF e LIPU, riprendendo quanto affermato lo scorso marzo, affermano che "il progetto non recupera quella parte di territorio ma semplicemente la copre sotto un manto di piazzali e capannoni; vengono così cancellati edifici, ancora recuperabili, che assumono valore di archeologia industriale; viene eliminata la rigogliosa vegetazione (considerata infestante dal progetto) che comprende storici filari di tigli e di platani, che attualmente fa da filtro alle case di Pagliari nei confronti delle aree produttive del porto e della nautica”.



"E' un progetto vecchio di 12 anni - proseguono -, che travalica quindi questa amministrazione comunale, ma che è figlio di una solita logica: quella di progettare secondo opportunità, inseguendo finanziamenti, accontentando piccole/grandi lobby, ma senza traguardare gli interessi prioritari di una comunità che sono si quelli di creare occasioni di lavoro, ma senza farli entrare in competizione con l'ambiente ed il diritto alla salute degli abitanti. Progetti calati dall'alto, senza una attenta lettura del contesto ambientale capace di valorizzare l'elemento peculiare di ogni luogo; completamente avulsi da una strategia di adattamento al cambiamento climatico, che il Comune dichiara peraltro di perseguire.

Sono iniziative figlie di quella logica per cui il levante spezzino è territorio ormai "perso" e non merita una vera riqualificazione. Si continuano infatti ad utilizzare i finanziamenti dedicati alle periferie non tanto per la motivazione principale per la quale sono stati stanziati, ovvero la rigenerazione ambientale, ma per confermare quel disegno, del tutto anacronistico, di sfruttare ogni angolo di un territorio già mortificato da innumerevoli insediamenti, ma nel quale vivono interi quartieri.

Chiediamo quindi che non si perda tempo e risorse pubbliche nell'elaborare una semplice modifica al progetto originario, ma che si pensi per quell'area ad un intervento del tutto alternativo, nell'ottica della rigenerazione urbana ed ecologica, che sfrutti il vero valore di quell'area, che è determinato da un pregevole esempio di archeologia industrial-militare e da una sistemazione del verde di interesse sia storico che ecologico, traguardando l'obiettivo principale che deve essere quello di ridurre l'impatto delle attività produttive sul quartiere di Pagliari innescando al contempo iniziative veramente sostenibili, nell'accezione più completa del termine, ovvero in senso ambientale, sociale ed economico".