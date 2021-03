Case popolari, un nuovo progetto per l'assegnazione degli alloggi

La Spezia - La giunta ha approvato la delibera del nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. che ora dovrà seguire il percorso di illustrazione nelle specifiche Commissioni per approdare poi in Consiglio Comunale. Hanno illustrato le novità del nuovo bando il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’assessore ai Servizi Sociali Giulia Giorgi.

Rispetto al precedente bando datato 2011 vengono introdotte alcune novità. Dopo quasi dieci anni, esce il bando per l’assegnazione di alloggi popolari alla Spezia – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – un'altra promessa mantenuta che avevamo fatto in campagna elettorale nell’ottica di realizzare completamente il “piano casa” della Spezia. Avere una casa è sinonimo di dignità e sicurezza, un impegno concreto della Città verso le persone che si trovano maggiormente in difficoltà ma anche la consapevolezza di voler valorizzare e radicare i cittadini ancora di più sul nostro territorio. Rispetto allo scorso bando, sono state inserite delle novità importanti anche sulla base di nuovi dati sociologici che ci disegnano una cittadinanza diversa rispetto al passato con bisogni e esigenze nuove: proprio per consentire una sempre maggiore equità di accesso, abbiamo inserito un’attenzione mirata alle famiglie con malati terminali, ai genitori separati, solo per citarne alcune. Il bando è un altro tassello importante che si aggiunge a quelli già messi a segno: in questi anni, è stata programmata una ristrutturazione di circa 110 alloggi popolari attraverso l’attivazione di contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e contributi pubblici ed è stato predisposto un piano di cessione volontaria di 57 alloggi popolari a prezzi agevolati e destinati a chi è già affittuario o in possesso dei requisiti al fine di reperire risorse necessarie a riqualificare altri 71 alloggi non a norma e quindi ad oggi non disponibili. Tante azioni coordinate fra loro fra gli assessorati competenti e Arte che hanno portato a questi risultati importanti per tutta la cittadinanza”.



“In questi anni – ha dichiarato l’assessore Giorgi - l’Amministrazione insieme ad Arte ha pianificato una serie di interventi ed investito risorse per riuscire a mettere a diposizione parecchi alloggi in vista dell’uscita del nuovo bando. Una necessità che il territorio chiedeva da tempo ed al quale finalmente verrà data una risposta concreta. Soprattutto in un momento come questo, dove le nuove povertà a causa dell’emergenza Covid sono in aumento e dove l’importanza del tema “casa” è all’ordine del giorno abbiamo ritenuto opportuno accelerare il più possibile l’approvazione del Regolamento”.

"Tra le novità più importanti c’è sicuramente l’attenzione che Regione e Comune hanno messo nei confronti dei cittadini con condizioni particolari. Infatti, rispetto alla precedente normativa sono stati considerati come categoria da tutelare i genitori separati e cittadini con gravi malattie in stato terminale - si legge nella nota del Comune. L'amministrazione ha poi voluto inserire un supporto anche ai cittadini che hanno subito le conseguenze dell’emergenza Covid-19 dedicando un particolare spazio anche a loro. Altra novità fondamentale è sicuramente quella che il Comune potrà emanare nuovi bandi ogni due anni, nel caso in cui prevede di avere alloggi da assegnare".



"Anche sui requisiti fondamentali - prosegue - per accedere al bando sono state inserite novità indicate nella normativa regionali, nello specifico per partecipare bisognerà risultare residenti o svolgere attività lavorativa da almeno cinque anni nel bacino di utenza al quale appartiene il Comune che ha emanato il bando, non essere titolari di beni immobili né in Italia né all’estero e non avere condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena. Nel Regolamento sono state inoltre riportati i punteggi definiti da Regione Liguria".



"Particolare attenzione è stata data in questo caso ai cittadini portatori di Handicap, ai cittadini con condizioni abitative improprie o con sfratto esecutivi, ed alla residenza sul nostro territorio - conclude la nota -. Verranno infatti assegnati fino a 40 punti per i cittadini risiedono e/o lavorano sul territorio regionale e comunale, un riconoscimento per chi è nato, ha scelto di vivere e di investire sulla nostra città".



Il Regolamento, dopo il vaglio della Giunta, proseguirà l’iter di illustrazione e deliberazione nella Commissione Consigliare competente, per poi approdare nelle prossime settimane in Consiglio Comunale.