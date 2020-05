Casati: "La differenziata si conferma al di sopra del 75 per cento"

La Spezia - "Qualcuno forse non si è accordo dell’emergenza nazionale. Anche a loro vogliamo dire che la città della Spezia e gli spezzini hanno risposto in maniera eccellente in termini di raccolta differenziata, nel primo trimestre 2020 siamo sopra al 75% con picchi del 76% riconfermandoci il primo capoluogo di regione". Lo scrive sulla sua pagina Facebook l'assessore al Ciclo dei rifiuti, Kristopher Casati, presentando alla comunità gli ultimi dati disponibili sulla raccolta dei rifiuti (di cui CDS aveva parlato qui) e lo stato di pulizia delle postazioni sparse per la città.



"La pulizia giornaliera e il lavoro degli operatori, pur nella difficoltà dell’emergenza, non si è mai fermato. Siamo consapevoli che la “ripartenza” ha cambiato le nostre abitudini prediligendo il take away, questo necessariamente rivedrà anche i nostri servizi di decoro", conclude Casati.