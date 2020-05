Casa delle donne: "Il nostro centro antiviolenza è presente anche in questo momento"

La Spezia - In questo periodo così drammatico e impegnativo per l’emergenza Coronavirus, la Casa delle donne sente il bisogno di offrire un barlume di speranza a tutte le donne che in questo momento sono costrette alla forzata convivenza con il proprio marito/compagno violento senza nessuna possibilità di allontanarsene.

Donne vittime di violenza; violenza che ha molte sfaccettature, che non è solo fisica ma che si può manifestare sotto forma di controllo economico, di dominio della vita privata o di privazione della propria libertà personale.

Donne che ogni giorno vengono minacciate di vedersi sottratti i propri figli, che, tutti giorni, sono costrette a vivere nel terrore di subire aggressioni verbali e/o fisiche. Altre che subiscono il cosiddetto isolamento affettivo, ovvero piano piano, giorno dopo giorno, vengono allontanate dall’affetto degli amici, parenti e di tutte quelle persone che in qualche modo rappresentano un legame, un rapporto con la normalità, con la società esterna. Viene loro controllata la posta, le email, le telefonate, fino ad arrivare ad una vera e propria segregazione personale.

La Casa delle Donne da sempre vuole dare una risposta, e, ancor più, un aiuto a tutte queste donne.

La Casa delle Donne c’è, è presente anche in questo momento.

La nostra Associazione si occupa, ormai da molti anni, dei bisogni delle donne e dei loro bambini/adolescenti vittime di violenza e, più in generale, persegue, attraverso progetti e manifestazioni, finalità civiche, solidaristiche,educative e formative volte ad eliminare la violenza di genere.

Dal 2014 collabora con il Centro antiviolenza Irene della Spezia, che ha sede in via Migliari 21 dando un supporto e un sostegno gratuito a tutte le donne, sole o con bambini, attraverso la consulenza legale e psicologica. Dell’Associazione fanno, infatti, parte professioniste che, gratuitamente, offrono il loro contributo non solo alle donne ma anche ai loro figli, spesso vittime, a loro volta, anche quali testimoni di maltrattamenti in famiglia.

Insieme con educatrici, mediatrici culturali e assistenti sociali le nostre professioniste aiutano le donne nel difficile percorso di uscita offrendo un supporto, legale o psicologico, pianificando una progettualità diretta a farle diventare consapevoli dei loro diritti e dei loro bisogni, ma, soprattutto per far acquisire loro una nuova libera identità. Le donne vengono accompagnate nella ricerca di una soluzione abitativa e lavorativa e sono assistite in tutte le procedure amministrative e burocratiche e durante tutto l’eventuale percorso giudiziario.



E’ importante, a questo punto, ricordare i contatti utili, ovvero la mail del Centro antiviolenza Irene stopviolenza@comune.sp.it oppure la mail della nostra associazione lacasadelledonne@outolook.com.

Se sei vittima di violenza o se sei a conoscenza che una donna sta subendo violenza, chiama il numero 1522 attivo 24 su 24 dove sono in ascolto operatrici specializzate nella prima accoglienza e denuncia. Se sei testimone diretta o indiretta, puoi denunciare il fatto all’autorità di polizia in completo anonimato, utilizzando l’APP YOP POL della Polizia di Stato attraverso la quale puoi segnalare episodi di violenza che si verificano all’interno delle mura domestiche trasmettendo un messaggio o un video o delle immagini, in tempo reale, agli operatori della Polizia di Stato.

Infine, chiunque fosse interessato a ricevere informazioni sulla nostra Associazione può contattarci inviandoci una mail al seguente indirizzo di posta elettronica lacasadelledonne@outolook.com.