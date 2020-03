Carta d'identita, patente, revisioni, come slittano le scadenze

La Spezia - L’emergenza nazionale derivata dal coronavirus e l’impossibilità di svolgere pratiche della vita quotidiana hanno spinto il governo a intervenire con una serie di proroghe che riguardano la scadenza dei documenti. Ciò significa che non la risolveremo in tempi breve ed è bene segnarsi tutti gli slittamenti decisi da Roma in riferimento alle proprie anagrafiche così come a ciò che gira intorno al mondo di auto e motocicli.



Carta d’identità - 31 agosto 2020

Le carte di identità, digitali o cartacee, scadute o in scadenza dopo la data di entrata in vigore del dl 18/2020 sono prorogate al 31 agosto 2020. Attenzione però: per l’espatrio resta la data indicata nel documento.



Carta di qualificazione del conducente - 30 giugno 2020

Viene prorogata a fine giugno sul territorio nazionale la carta di qualificazione del conducente: è un titolo abilitativo che attesta le capacità professionali di quei soggetti già in possesso di una patente di guida di categoria superiore (C/C+E, D/D+E). Consente di svolgere attività di carattere professionale legata all'autotrasporto. Esistono due tipologie: una per il trasporto di merci e una per quello di persone.



Certificato di formazione professionale per merci pericolose - 30 giugno 2020

Proroga sul territorio nazionale al 30 giugno 2020 dei certificati di formazione professionale per merci pericolose con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020.



Foglio rosa - 30 giugno 2020

Prorogate al 30 giugno 2020 le autorizzazioni alla guida con scadenza compresa fra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020. La proroga è contenuta nel decreto dirigenziale del Mit 10 marzo 2020 prot. 50.



Patenti - 31 agosto 2020

Sono prorogate al 31 agosto le patenti scadute o in scadenza successivamente alla data di approvazione del decreto legge 18 del 17 marzo 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020). La proroga è contenuta nell’articolo 104 del dl 18/2020).



Permesso provvisorio di guida (commissione medica) - 30 giugno 2020

Prorogato fino al 30 giugno 2020 il permesso provvisorio di guida nel caso in cui la commissione medica locale non abbia potuto effettuarte la visita nel giorno fissato. Si tratta del permesso rilasciato una sola volta ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente .



Revisione e idoneità alla circolazione - 31 ottobre 2020

Una proroga interessa la revisione dei veicoli e non solo: è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi da sottoporre entro il 31 luglio 2020. Analoga proroga arriva per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli e rimorchi. Stesso slittamento per i veicoli a motore e loro rimorchi ai quali siano state apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, o ai dispositivi d'equipaggiamento.