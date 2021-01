Carrodano (Ugl): "Solidarietà per i colleghi vittime di ingiurie durante il controllo del biglietto"

La Spezia - "In riferimento all'ennesimo grave episodio che ha visto protagonista un cittadino extracomunitario che, a seguito di un regolare controllo dei titoli di viaggio da parte di due verificatori dipendenti dell'azienda municipalizzata spezzina, ha dato in escandescenze farneticando e minacciando i presenti nonché inneggiando a gran voce l'intervento di Allah a bordo di un bus di Atc Esercizio, la scrivente segreteria intende manifestare piena solidarietà e vicinanza nei confronti del personale vittima di tali ingiurie nonché di tutti gli autisti che oramai troppo spesso si trovano coinvolti in episodi di questo genere durante lo svolgimento delle proprie mansioni". Lo afferma in una nota il segretario della Ugl, Paolo Carrodano, commentando quanto accaduto nel corso della giornata di ieri.



"L'episodio, che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, ha lasciato a dir poco perplessi visto che, a distanza di poche ore dal fatto, l'autore di tale azione è stato visto circolare liberamente a bordo di un altro autobus in città", conclude Carrodano.