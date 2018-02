Carne agli antibiotici, la Coop ha detto basta e spiega perché

La Spezia - Nella sala punto d’incontro Coop del superstore di Via Saffi, Coop Liguria presenta mercoledì 28 febbraio, alle 15,30, il progetto ‘Alleviamo la salute’, volto a eliminare gli antibiotici dagli allevamenti per contrastare il fenomeno dell’antibiotico-resistenza, che costituisce un rischio per la salute dell’uomo. Intervengono Enzo Bertolino, Direttore Soci e Consumatori Coop Liguria; Mino Orlandi, Direttore S.C. Igiene alimenti origine animale Asl 5; Ernesto Bazzali, Dirigente veterinario Asl5.



Uso e abuso degli antibiotici. L’uso degli antibiotici negli anni ha contributo al miglioramento delle condizioni di salute degli uomini e degli animali, garantendo il trattamento e la prevenzione delle malattie batteriche. Tuttavia al beneficio terapeutico è associato lo sviluppo di resistenze batteriche. L’antibiotico resistenza si è diffusa così rapidamente che è stata identificata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) come una delle più grandi minacce attuali per la salute globale. Già oggi la resistenza agli antibiotici e il loro uso scorretto sono responsabili nel mondo di oltre 700.000 decessi ogni anno. Alcune proiezioni indicano un aumento esponenziale dei decessi nei prossimi anni, con valori superiori a 10 milioni di morti l’anno entro il 2050.



L’avanzamento del progetto. Partito ad aprile del 2017, il progetto ‘Alleviamo la salute’ ha già eliminato totalmente gli antibiotici dalle filiere del pollo e delle uova a marchio Coop. Il bovino Coop, sia al taglio, sia preincartato, è ormai al 100% ‘allevato senza uso di antibiotici negli ultimi 4 mesi di vita’, così come il suino, inserito dalla metà di febbraio.

I prossimi passi saranno aumentare il numero di mesi di non somministrazione degli antibiotici ai bovini e ai suini e trovare soluzioni che permettano di eliminare gli antibiotici anche dalla filiera del vitello, che è particolarmente problematica perché comprende animali giovani e dunque meno robusti e più soggetti ad ammalarsi.