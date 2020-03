Caritas, una raccolta fondi per sostenere Terapia intensiva

La Spezia - La Caritas diocesana La Spezia-Sarzana-Brugnato ha organizzato una raccolta fondi sulla piattaforma Eppela per sostenere la Terapia Intensiva dell'Ospedale Sant'Andrea, uno dei reparti ospedalieri maggiormente impegnati per affrontare l'emergenza coronavirus. La Caritas aveva preparato delle borracce da vendere al banchetto in occasione dell'amata – e ovviamente saltata - Fiera di San Giuseppe. Non andranno perse. “Ad ogni donatore faremo avere in regalo una delle nostre borracce 'Caritas is love', simbolo della solidarietà necessaria per affrontare questo momento così delicato per il nostro Paese. Insieme possiamo davvero dare un contributo prezioso all'ospedale della nostra città e a tutti gli operatori sanitari impegnati in prima linea per salvarci la vita”.



''Mio fratello è quel ragazzo in terapia intensiva, è mia sorella quella donna che è guarita, è mia sorella quell'infermiera che si è addormentata per i ritmi infiniti di lavoro per assistere i malati. Siamo lontani nel fisico ma possiamo essere vicini nel cuore. Fratelli e Sorelle'', afferma don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana. La raccolta (https://www.eppela.com/it/projects/27311-la-spezia-solidale-sosteniamo-la-terapia-intensiva) durerà quindici giorni e si pone l'obbiettivo di raggiungere i 10mila euro, ma i soldi saranno naturalmente devoluto al netto del raggiungimento del traguardo.