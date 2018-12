Caritas, un anno da 350mila pasti e 230mila euro di microfinanziamenti

I numeri della realtà diocesana che da sempre aiuta i più deboli.

La Spezia - Oltre 350 mila pasti, 170 mila colazioni, 180mila notti e oltre 230mila euro di microfinanziamenti, sono soltanto alcuni dei servizi erogati da Caritas Diocesana La Spezia-Sarzana-Brugnato nel corso del 2018. ’Un anno di solidarietà e accoglienza, un impegno concreto per il nostro territorio’ - spiega il direttore Don Luca Palei - un sogno che ogni anno diventa realtà grazie al cuore generoso degli spezzini e ai contributi dell’8xMille’’.

Nel dettaglio, l’Ufficio Microprestiti ha erogato nel corso dell’ultimo anno 50 microfinanziamenti

per un importo complessivo di 219.630 euro a cui si aggiungono ulteriori aiuti per 13.196,59 euro erogati direttamente. I prestiti sono stati erogati con la collaborazione della Fondazione Carispezia Credit Agricole e della Fondazione Santa Maria del Soccorso di Genova. Inoltre, 20

pratiche sono state avviate in base alla Convenzione con l’Ordine dei Commercialisti della

Spezia, per accesso alle procedure relative alla gestione del sovraindebitamento delle famiglie e delle imprese non soggette a fallimento.



Gli operatori e i volontari impegnati quotidianamente nei Centri di Ascolto Caritas di La Spezia e Sarzana hanno accolto circa 1200 persone e famiglie, tra cui circa 350 persone senza fissa

dimora. Attraverso la mensa ‘Il Ristoro degli amici di Sarzana’ e il dormitorio e mensa ‘La

Locanda del Samaritano’ a Pegazzano, i Centri di accoglienza, che attualmente ospitano circa 300 richiedenti asilo, sono stati erogati oltre 350 mila pasti, 170 mila colazioni e 180 mila notti. Inoltre, in continuità con gli anni passati, anche nel 2018 è andata avanti la collaborazione con il Comune di La Spezia, a favore delle famiglie e persone in maggiore difficoltà.



Circa 3.200 le persone raggiunte nel 2018 dall’Emporio della Solidarietà, il supermercato situato alla Spezia e Sarzana, dove persone e famiglie in temporanea difficoltà economica possono fare la spesa gratuitamente: un servizio di Caritas, gestito dalla Piccola Matita Onlus e sostenuto dalla Fondazione Carispezia insieme ai Distretti sociosanitari provinciali e alla Società della Salute della Lunigiana.